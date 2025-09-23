Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка провів зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа генералом Кітом Келлогом
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Головними темами переговорів стали ситуація на лінії фронту, а також результати контрнаступальної операції українських військ у районах Добропілля та Покровська.
Окремо сторони обговорили перспективи українсько-американської співпраці, зокрема у сфері дронових технологій та закупівлі американського озброєння.
"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та Президенту США Дональду Трампу – за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств", - наголосив президент.
- Президент України Володимир Зеленський ввечері 22 вересня за київським часом прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН.
- На сьогодні у нього також запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
