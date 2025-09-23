Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Головними темами переговорів стали ситуація на лінії фронту, а також результати контрнаступальної операції українських військ у районах Добропілля та Покровська.

Окремо сторони обговорили перспективи українсько-американської співпраці, зокрема у сфері дронових технологій та закупівлі американського озброєння.

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та Президенту США Дональду Трампу – за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств", - наголосив президент.