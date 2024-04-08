У США пояснили причини виведення Ізраїлем військ з Рафаху
У неділю, 7 квітня координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Ізраїль виводить свої війська з Рафаху для перепочинку та переозброєння
Про це він заявив в інтервʼю CBS News.
За словами Кірбі, США "дуже чітко дали зрозуміти прем'єр-міністру і його команді, що не підтримують наземну операцію в Рафаху, що є інші шляхи, інші варіанти, які вони повинні розглянути".
Однак, він додав, що Ізраїль дав зрозуміти Вашингтону, що крок з виведення військ з південної частини Гази не спрямований на остаточне завершення бойових дій.
"Вказівки, які ми отримали від них сьогодні вранці, свідчать про те, що це в основному відпочинок і переоснащення військ, які перебувають на місці вже чотири місяці поспіль. Що вони будуть робити з цими військами після переозброєння, я не можу сказати", - пояснив Кірбі.
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7 квітня Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення наземної операції в Газі та виведення військ з півдня регіону.
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