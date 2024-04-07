Ізраїль завершив наземну операцію в Газі

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ вивів 98 дивізію з Хан-Юніса на півдні Гази, залишивши бригаду Нахала та частини бригади 401 у північній і центральній частині Гази.

Високопосадовець ЦАХАЛу заявив, що ця зміна не має нічого спільного з тиском США після загибелі семи працівників гуманітарної допомоги під ізраїльським ударом.

Рішення також було прийнято менш ніж через два дні після того, як Ізраїль відкрив перетин Ерез і порт Ашдод для передачі гуманітарної допомоги, рішення, прийняті під загрозою США потенційної втрати збройової підтримки після того, як Єрусалим протягом місяців відмовлявся від цих запитів Вашингтона.

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Видання зазначає, що з одного боку, палестинці можуть вільно пересуватися південною Газою та Хан-Юнісом і що існує повний вакуум для запобігання поверненню правління ХАМАСу, але ЦАХАЛ тримає північну та центральну Газу відрізаними від півдня.

Це означає, що палестинці не можуть рухатися з півдня на північ і що понад два мільйони палестинців, більш ніж половина з яких є жителями північної частини Гази, залишаються відокремленими від своїх громад.