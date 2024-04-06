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Низка конгресменів США, включно з Пелосі, закликали Байдена і Блінкена припинити постачання зброї Ізраїлю

6 квітня, 2024 субота
10:21
Світ ізраїльські солдати

У п'ятницю, 5 квітня, понад 30 демократів з конгресу США підписали листа до президента Джо Байдена та державного секретаря Ентоні Блінкена, у якому закликали припинити постачання зброї Ізраїлю

Про це пише The Guardian.

"У світлі нещодавнього обстрілу працівників гуманітарних організацій, а також гуманітарної кризи, що постійно поглиблюється, ми вважаємо невиправданим схвалення цих постачань зброї", - йдеться у листі. 

Зазначається, що його підписала зокрема колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та 36 інших демократів, включаючи Барбару Лі, Рашиду Тлаїб і Александрію Окасіо-Кортес.

Підписанти також закликали США утриматись від майбутніх постачань зброї, поки не завершиться американське розслідування авіаудару по гуманітарному конвою World Central Kitchen. Або ж поки Ізраїль "не зменшить достатньою мірою шкоду, якої завдає цивільному населенню Гази".

Видання додає, що за день до підписання листа провідні сенатори з Демократичної партії посилили тиск на Білий дім з вимогою діяти. Це сталося через кілька годин після того, як Джо Байден закликав Ізраїль вжити конкретних заходів для захисту цивільного населення та гуманітарних працівників у Газі та пригрозив можливістю припинити військову підтримку з боку США.

Як пише The Guardian, прогресивний сенатор Берні Сандерс був серед тих, хто висловився найрішучіше. Він заявив, що "Ізраїль не повинен отримати жодного цента військової допомоги", доки суттєво не полегшить постачання продовольства в регіон, який, як підозрюють США, вже бореться з голодом.

"Ми спостерігаємо одну з найгірших гуманітарних катастроф, яку ми бачили за дуже, дуже довгий час ..., тому що Ізраїль не пропускає гуманітарні вантажівки в Газу, і особливо в райони, де люди перебувають у найбільш відчайдушному стані", - зазначив Сандерс напередодні.

Своєю чергою сенатор-демократ від штату Мериленд Кріс Ван Холлен наполягає на тому, аби Байден забезпечив виконання підписаного в лютому меморандуму про національну безпеку. Згідно з останнім, передача військової зброї Ізраїлю має залежати від дотримання ним гуманітарних критеріїв.

Ван Холлен також висловився за призупинення передачі Ізраїлю "наступальної зброї", якщо він не зможе "зменшити шкоду цивільному населенню» або «надати критично необхідну допомогу людям, які її потребують".

  • Напередодні повідомлялося, що цього тижня Сполучені Штати погодилися передати Ізраїлю тисячу авіабомб. Проте їх буде доставлено не раніше наступного року.
Теги:
зброя
Ізраїль
Джо Байден
США
Ентоні Блінкен
Ненсі Пелосі
Війна в Ізраїлі
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