США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Один з представників адміністрації Байдена заявив, що США погодилися передати тисячу 500-фунтових бомб MK82, понад 1000 бомб малого діаметра та запали для бомб MK80.

Ці боєприпаси були взяті з давно схвалених дозволів на відправку зброї в Ізраїль і не будуть поставлені раніше 2025 року.

"США продовжують постачати своєму союзнику Ізраїль зброю, незважаючи на зростаючу критику війни в Газі", - йдеться у повідомленні.