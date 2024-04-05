США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб, - Reuters
Цього тижня Сполучені Штати погодилися передати Ізраїлю тисячу авіабомб. Проте їх буде доставлено не раніше наступного року
Про це повідомляє Reuters.
Один з представників адміністрації Байдена заявив, що США погодилися передати тисячу 500-фунтових бомб MK82, понад 1000 бомб малого діаметра та запали для бомб MK80.
Ці боєприпаси були взяті з давно схвалених дозволів на відправку зброї в Ізраїль і не будуть поставлені раніше 2025 року.
"США продовжують постачати своєму союзнику Ізраїль зброю, незважаючи на зростаючу критику війни в Газі", - йдеться у повідомленні.
- Після розмови з президентом США Джо Байденом кабінет безпеки Ізраїлю дозволив вжити негайних заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі.
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