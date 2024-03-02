У США скасували п’ятиденну ізоляцію через COVID: які рекомендації

Про це повідомляє Reuters.

Наразі в США спостерігається набагато менше госпіталізацій і смертей, пов’язаних з COVID-19. Медицина має більше інструментів, ніж будь-коли, для боротьби з грипом, COVID і RSV, зазначають у центрі.

Проте CDC рекомендує, щоб люди, які відновлять звичайну діяльність, дотримувались дистанції з іншими, протягом наступних п’яти днів, щоб стримати поширення хвороби.

Рекомендації агентства включають посилені запобіжні заходи для захисту тих, хто піддається найбільшому ризику важких захворювань, зокрема для людей старше 65 років і людей з ослабленою імунною системою.