У США скасували п’ятиденну ізоляцію через COVID: які рекомендації
З 1 березня Центр контролю захворювань (CDC) США скасував п’ятиденну ізоляцію для хворих COVID-19. Людям радять повернутися до нормальної діяльності, якщо симптоми покращаться та у них немає температури принаймні 24 години
Про це повідомляє Reuters.
Наразі в США спостерігається набагато менше госпіталізацій і смертей, пов’язаних з COVID-19. Медицина має більше інструментів, ніж будь-коли, для боротьби з грипом, COVID і RSV, зазначають у центрі.
Проте CDC рекомендує, щоб люди, які відновлять звичайну діяльність, дотримувались дистанції з іншими, протягом наступних п’яти днів, щоб стримати поширення хвороби.
Рекомендації агентства включають посилені запобіжні заходи для захисту тих, хто піддається найбільшому ризику важких захворювань, зокрема для людей старше 65 років і людей з ослабленою імунною системою.
- В Україні з 5 по 11 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 232 199 людей, з них 124 690 – діти. Близько 3% захворілих, тобто 7259 людей, госпіталізували.
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