У США створили командний пункт для моніторингу загроз під час виборів президента

Про це повідомляє ABC News.

"Цей командний пункт - це можливість для нас об'єднати людей, усіх різних експертів з предметної області тут, у ФБР, у штаб-квартирі… Ми залучаємо наших партнерів, щоб отримувати розвіддані та повідомлення про загрози, й поширюємо цю інформацію серед ключових партнерів, тобто посадовців у штатах і на місцях по всій території Сполучених Штатів", - розповів заступник помічника директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Джим Барнакл.

Зазначено, що в командному пункті працюють 80 людей з понад 10-ти американських відомств: від служби поштової інспекції США до поліції Капітолію.

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У матеріалі йдеться, що наразі увага ФБР зосереджена на погрозах працівникам виборчих комісій, кіберзагрозах, шкідливому іноземному впливі та актах насильства.

"Росія, Китай та Іран прагнуть впливати на нас, уряд, політику та політику на свою користь, вони також прагнуть підірвати демократію, посіяти розбрат і підірвати позицію Вашингтона у світі", - зазначив Барнакл.