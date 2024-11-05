"Є найактивнішою загрозою": спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у виборчий процес

Про це повідомляє The Guardian.

У спільній заяві Офісу директора національної розвідки (ODNI), ФБР та Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури йдеться, що Росія є головним джерелом загроз, поширюючи неправдиві твердження про маніпуляції з результатами виборів в ключових штатах.

"Росія є найактивнішою загрозою, - йдеться у заяві. - Ці зусилля можуть призвести до підбурювання до насильства, в тому числі проти членів виборчих комісій".

За даними розвідки, активність російської дезінформаційної кампанії зросте в день виборів та наступні тижні. Як приклад наводиться відео, де стверджується про масові фальсифікації на виборах в Арізоні на користь Камали Гарріс. Державний секретар Арізони назвав це відео цілковитою фальшивкою.

Раніше вже було виявлено та спростовано російські дезінформаційні матеріали щодо нібито знищення бюлетенів за Трампа в Пенсильванії та кампанії проти Гарріс.

Влада також зазначила, що Іран залишається "значною загрозою іноземного впливу на вибори в США".

У виданні підкреслили, що успіх у штатах, які вагаються, є ключем до перемоги в Білому домі для суперників Камали Гарріс і Дональда Трампа, і ці штати раніше були в центрі уваги непідтверджених звинувачень у фальсифікаціях на виборах.