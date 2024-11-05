Маск і платформа Х стали епіцентром дезінформації про вибори в США, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Як кажуть експерти, оманливі чи такі, які вводять в оману, повідомлення Маска про вибори, які він писав на X, зібрали 2 млрд переглядів цього року. Платформа також стала центром поширення фейкової інформації про критично важливі мінливі штати, які, ймовірно, вирішать, хто стане цьогорічним переможцем виборів.

Професорка комп’ютерних наук в Університеті Карнегі-Меллона та експертка з дезінформації Кетлін Карлі заявила, що майже 203 млн підписників допомагають створити "мережевий ефект", за допомогою якого контент на X може переходити на інші соціальні медіа та платформи, зокрема, Reddit і Telegram.

Згідно зі звітом Центру протидії цифровій ненависті, щонайменше 87 дописів Маска, які цьогоріч стосувались президентських виборів у США, були неправдивими чи вводили в оману. Ці повідомлення переглянули 2 млрд користувачів.

Що передувало

На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа.

Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата в президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.

The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.

У серпні Дональд Трамп заявив, що в разі своєї перемоги на виборах готовий призначити бізнесмена Ілона Маска членом кабінету міністрів або консультантом.

Крім цього, Маск заявив, що візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні.

Уже 5 жовтня Ілон Маск з'явився на сцені з Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.

Пізніше Маск заявив, що в разі програшу Дональда Трампа на виборах у 2024 році він може опинитися у в'язниці.

Ілон Маск за три місяці виділив майже $75 мільйонів на підтримку президентської кампанії кандидата від республіканців Дональда Трампа.