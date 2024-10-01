У США внаслідок урагану Гелен загинули щонайменше 128 людей
Унаслідок урагану Гелен на південному сході США за офіційними оцінками загинуло щонайменше 128 людей
Про це повідомляє CNN.
За даними видання, у штаті Північна Кароліна загинуло 56 людей, у Південній Кароліні - 30, у Джорджії - 25, у Флориді - 11, у Теннессі - 4, у Вірджинії - 2.
Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив про понад 2900 дзвінків із повідомленнями про близьких, з якими не можуть зв'язатися рідні та близькі.
Мер Ешвілла (Північна Кароліна) Естер Мангеймер заявила, що в її місті близько 600 людей вважають зниклими безвісти, дороги розмито, мобільний зв'язок працює зі збоями, відбуваються відключення електропостачання. За її словами, пошкодження доріг та інфраструктури призвели до ізоляції багатьох віддалених населених пунктів.
"Є ще багато людей, яких ми маємо охопити, тому це пріоритет. Але ми також перебуваємо в ситуації, коли у нас немає води та електроенергії в більшості районів, і нам потрібні такі ресурси, як питна вода, їжа та інші побутові та особисті речі, які можуть знадобитися людям".
Мангеймер зазначила, що руйнування у місті є катастрофічними, а наявні зображення не відображаються всієї картини лиха. Мер додала, що 1 жовтня президент Джо Байден пролетить над містом, щоб оглянути збитки.
- Потужний ураган "Гелен" накрив південний схід США в ніч на четвер, 26 вересня. Стихія спричинила значні повені, зруйнувала дороги та мости, повалила вежі стільникового зв'язку.
- Станом на вечір 27 вересня було відомо про щонайменше 40 загиблих, 4,2 млн споживачів залишалися без світла. 30 вересня повідомлялося вже про щонайменше 90 загиблих.
- Президент Джо Байден оголосив про надзвичайну ситуацію в семи штатах та пообіцяв федеральну допомогу.
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