У США внаслідок урагану Гелен загинули щонайменше 128 людей

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, у штаті Північна Кароліна загинуло 56 людей, у Південній Кароліні - 30, у Джорджії - 25, у Флориді - 11, у Теннессі - 4, у Вірджинії - 2.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив про понад 2900 дзвінків із повідомленнями про близьких, з якими не можуть зв'язатися рідні та близькі.

Мер Ешвілла (Північна Кароліна) Естер Мангеймер заявила, що в її місті близько 600 людей вважають зниклими безвісти, дороги розмито, мобільний зв'язок працює зі збоями, відбуваються відключення електропостачання. За її словами, пошкодження доріг та інфраструктури призвели до ізоляції багатьох віддалених населених пунктів.

"Є ще багато людей, яких ми маємо охопити, тому це пріоритет. Але ми також перебуваємо в ситуації, коли у нас немає води та електроенергії в більшості районів, і нам потрібні такі ресурси, як питна вода, їжа та інші побутові та особисті речі, які можуть знадобитися людям".

Мангеймер зазначила, що руйнування у місті є катастрофічними, а наявні зображення не відображаються всієї картини лиха. Мер додала, що 1 жовтня президент Джо Байден пролетить над містом, щоб оглянути збитки.