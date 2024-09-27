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На південному сході США вирує ураган "Гелен": щонайменше 10 людей загинуло, 4,2 млн споживачів залишилися без світла

Марія Науменко
27 вересня, 2024 п'ятниця
17:16
Світ Ураган

Потужний ураган "Гелен" обрушився на південний схід США. Станом на ранок п'ятниці, 27 вересня, щонайменше 10 людей загинуло, 4,2 млн споживачів залишилися без світла

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Тропічний шторм "Гелен" обрушився на південний схід США, спричинивши катастрофічні повені та значні руйнування в 12 штатах. Шість штатів оголосили надзвичайний стан. Національний центр ураганів попереджав про "катастрофічні, небезпечні для життя, рекордні повені" ще о 5 ранку. Шторм продовжує свій рух углиб території Грузії.

Наразі зафіксовано щонайменше 10 смертельних випадків. Шість смертей -  у Джорджії. Ще двоє загинули, коли торнадо зруйнував їхній мобільний будинок. У Північній Кароліні зареєстровано два смертельних випадки: внаслідок падіння дерев загинули 4-річна дитина та чоловік. 

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) повідомило про проведення понад 600 рятувальних операцій. Рятувальники попереджають про небезпеку зсувів ґрунту та торнадо. Ситуація залишається критичною.

Понад 4,2 мільйона споживачів залишилися без електроенергії. Найбільше постраждали Південна Кароліна, де майже 1,4 млн людей залишились без світла, Флорида та Джорджія - понад 1 млн  у кожному штаті. Багато споживачів із Північної Кароліни та Теннессі також залишилися без світла.

За словами метеоролога Джефф Мастерс, "Гелен" є восьмим ураганом 4 або 5 категорії, який досяг берегової лінії за останні вісім років – така ж кількість, як за попередні 57 років разом узяті. Це свідчить про зростання інтенсивності тропічних штормів.

  • 15 вересня у BBC повідомляли, що внаслідок злив, спричинених штормом "Борис", в Австрії, під час рятувальних робіт, загинув пожежник, у Польщі 1 людина потонула, у Румунії 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити будинки.
Теги:
екологія
негода
повінь
клімат
США
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