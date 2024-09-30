Ураган "Гелен" у США: кількість загиблих зросла до щонайменше 90, без світла 2,7 млн споживачів
Ураган "Гелен", що пронісся південно-східним узбережжям США, спричинив загибель щонайменше 90 людей та значні руйнування. Найбільше постраждали Північна та Південна Кароліни, Джорджія та Флорида
Про це повідомляє Reuters.
Стихія спричинила значні повені, зруйнувала дороги та мости. Через те, що вежі стільникового зв'язку були повалені по всьому регіону, сотні людей залишилися без зв'язку з близькими та вважалися зниклими безвісти.
За оцінками страхових компаній і синоптиків, збитки становлять від 15 до понад 100 млрд доларів, оскільки постраждали системи водопостачання, зв'язку і найважливіші транспортні шляхи.
У Північній Кароліні, за даними шерифа Квентіна Міллера, лише в окрузі Банкомб загинуло 30 осіб. Губернатор штату Рой Купер назвав ситуацію "руйнівною катастрофою історичного масштабу".
За словами Купера, до Північної Кароліни прибули пошуково-рятувальні команди з 19 штатів.
Представник міністерства енергетики США повідомив, що станом на неділю, 29 вересня, близько 2,7 мільйона споживачів на півдні країни залишалися без електроенергії, що на 40% менше, ніж у п'ятницю.
За даними губернаторів, у Південній Кароліні загинуло 25 осіб, у Джорджії – 17, а у Флориді – 11. Влада побоюється, що кількість жертв може зрости.
Президент Джо Байден оголосив про надзвичайну ситуацію в семи штатах та пообіцяв федеральну допомогу. Він планує відвідати постраждалі райони цього тижня. Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп також планує відвідати постраждалий регіон.
-
Потужний ураган "Гелен" обрушився на південний схід США в ніч на четвер, 26 вересня. Станом на вечір 27 вересня було відомо про щонайменше 40 загиблих, 4,2 млн споживачів залишалися без світла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе