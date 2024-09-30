Ураган "Гелен" у США: кількість загиблих зросла до щонайменше 90, без світла 2,7 млн споживачів

Про це повідомляє Reuters.

Стихія спричинила значні повені, зруйнувала дороги та мости. Через те, що вежі стільникового зв'язку були повалені по всьому регіону, сотні людей залишилися без зв'язку з близькими та вважалися зниклими безвісти.

За оцінками страхових компаній і синоптиків, збитки становлять від 15 до понад 100 млрд доларів, оскільки постраждали системи водопостачання, зв'язку і найважливіші транспортні шляхи.

У Північній Кароліні, за даними шерифа Квентіна Міллера, лише в окрузі Банкомб загинуло 30 осіб. Губернатор штату Рой Купер назвав ситуацію "руйнівною катастрофою історичного масштабу".

За словами Купера, до Північної Кароліни прибули пошуково-рятувальні команди з 19 штатів.

Представник міністерства енергетики США повідомив, що станом на неділю, 29 вересня, близько 2,7 мільйона споживачів на півдні країни залишалися без електроенергії, що на 40% менше, ніж у п'ятницю.

За даними губернаторів, у Південній Кароліні загинуло 25 осіб, у Джорджії – 17, а у Флориді – 11. Влада побоюється, що кількість жертв може зрости.

Президент Джо Байден оголосив про надзвичайну ситуацію в семи штатах та пообіцяв федеральну допомогу. Він планує відвідати постраждалі райони цього тижня. Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп також планує відвідати постраждалий регіон.