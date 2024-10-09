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У США заарештували афганця, підозрюваного в підготовці теракту від імені "ІД" на день виборів

Ксенія Золотова
9 жовтня, 2024 середа
02:44
Світ тюрма

Міністерство юстиції США звинувачує 27-річного Насіру Ахмаду Таухеді, громадянина Афганістану, який проживає в штаті Оклахома, у підготовці теракт у день виборів президента США

Зміст

Про це повідомляє мін'юст США.

Таухеді звинувачують у змові з метою вчинення терористичного нападу на території США в день виборів від імені Ісламської держави (ІДІЛ), яка визнана терористичною організацією. Таухеді, за даними слідства, намагався надати матеріальну підтримку ІДІЛ, а також придбав зброю для вчинення атаки.

Згідно з кримінальною скаргою, Таухеді планував насильницький напад, зокрема, купив два автомати АК-47, 10 магазинів і 500 патронів. Він також вжив заходів для ліквідації активів своєї родини та планував переселити її за кордон перед нападом. ФБР вдалося запобігти атаці під час зустрічі з конфіденційним джерелом, коли Таухеді та його неповнолітній спільник придбали зброю. Після отримання автоматів їх обох заарештували.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд відзначив, що цей випадок свідчить про важливість постійної боротьби з тероризмом: "Ми продовжуватимемо боротися з постійною загрозою, яку ІДІЛ та її прихильники становлять для національної безпеки Америки, і будемо виявляти, розслідувати та переслідувати осіб, які прагнуть тероризувати американський народ". 

"Цей підсудний, спонуканий ІДІЛ, нібито змовився з метою вчинення насильницького нападу в день виборів тут, на нашій батьківщині. Я пишаюся чоловіками та жінками ФБР, які розкрили та припинили змову, перш ніж хтось постраждав", - заявив директор ФБР Крістофер Рей.

У матеріалах розслідування також зазначено, що Таухеді отримував і зберігав пропаганду ІДІЛ у своїх акаунтах, брав участь у групах, пов'язаних із терористичною організацією, та підтримував її фінансово через благодійні організації.

Якщо Таухеді буде засуджено, йому загрожує до 20 років ув'язнення за змову з метою надання матеріальної підтримки ІДІЛ і до 15 років за незаконне придбання вогнепальної зброї для вчинення терористичного акту.

  • Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.


 

Теги:
вибори
Афганістан
терорист
тероризм
вибори у США
США
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