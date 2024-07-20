У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував убити Трампа та Венса, - Sky News
У США заарештували чоловіка за погрози у соціальних мережах на адресу Дональда Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса
Про це пише Sky News.
Чоловік, на ім’я Майкл Вайзман, був заарештований у п'ятницю, 19 липня, за звинуваченням у письмових погрозах убивством, йдеться у заяві департаменту поліції міста Джупітер, штат Флорида.
"Після розслідування повідомлень і облікового запису підозрюваного у Facebook детективи поліції встановили, що Вайзман неодноразово погрожував Трампу і Венсу, які на початку цього тижня стали кандидатами від Республіканської партії на посаду президента і віцепрезидента відповідно", - кажуть у поліції.
Також зазначається, що Вайзман нібито погрожував завдати тілесних ушкоджень членам сімей Трампа і Венса. У виданні додали, що арешт відбувся менш ніж через тиждень після замаху на Трампа.
- Нагадаємо, що в суботу, 13 липня, у штаті Пенсільванія, під час мітингу на ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
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