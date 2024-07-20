У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував убити Трампа та Венса, - Sky News

Про це пише Sky News.

Чоловік, на ім’я Майкл Вайзман, був заарештований у п'ятницю, 19 липня, за звинуваченням у письмових погрозах убивством, йдеться у заяві департаменту поліції міста Джупітер, штат Флорида.

"Після розслідування повідомлень і облікового запису підозрюваного у Facebook детективи поліції встановили, що Вайзман неодноразово погрожував Трампу і Венсу, які на початку цього тижня стали кандидатами від Республіканської партії на посаду президента і віцепрезидента відповідно", - кажуть у поліції.

Також зазначається, що Вайзман нібито погрожував завдати тілесних ушкоджень членам сімей Трампа і Венса. У виданні додали, що арешт відбувся менш ніж через тиждень після замаху на Трампа.