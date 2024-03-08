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У США заарештували військового, який продавав конфіденційну інформацію Китаю

8 березня, 2024 п'ятниця
07:48
Світ Китай та США

Солдат армії США був заарештований за звинуваченнями в продажу конфіденційної інформації Китаю, пов’язаної з військовими можливостями країни

Про це повідомляє AP з посланням на представників Міністерства юстиції.

Зазначається, що сержант Корбейн Шульц, аналітик розвідки, був звинувачений за шістьма пунктами у змові з метою отримання та розголошення військової оборонної інформації та підкупі державного службовця. 24-річного хлопця заарештували на кордоні Теннессі та Кентуккі після оприлюднення звинуваченнь.

"Чоловіки та жінки зі Збройних сил США присвячують своє життя підтримці нашої національної безпеки. Наші закони про захист інформації про національну оборону мають вирішальне значення для цієї місії, і їх необхідно виконувати. Незаконне поширення інформації про національну оборону ставить під загрозу нашу країну, наших співгромадян, військовослужбовців і наших союзників", - сказав прокурор США Середнього округу Теннессі Генрі К. Левентіс.

Згідно з обвинуваченням, Шульц, який мав надсекретний допуск до безпеки, нібито вступив у змову з особою, яку називають "Змовник А", щоб розкрити різні документи, фотографії та інші матеріали національної оборони з червня 2022 року. У звинуваченні стверджується, що Шульц був завербований не лише через його дозвіл безпеки, але й тому, що йому було доручено збирати конфіденційну військову інформацію США.

Частина інформації, яку Шульц нібито передав особі, включала інформацію, пов’язану з високомобільною артилерійською ракетною системою, гіперзвуковим обладнанням, дослідженнями майбутніх розробок збройних сил США та дослідженнями військових навчань і операцій у великих країнах, таких як Китай.

В обвинувальному висновку зазначено, що Шульца спочатку попросили надати документи з докладним описом висновків, які можна винести з війни Росії з Україною, і того, як їх можна застосувати до допомоги США Тайваню в разі нападу. Зазначається, що за цю інформацію Шульцу заплатили $200.

"Змовник А", який описаний в обвинувальному акті як іноземець, який нібито проживає в Гонконзі, пізніше припустив, що Шульц міг би заробити більше грошей, якби він передав надсекретні матеріали.

Загалом Шульц отримав щонайменше 14 платежів на загальну суму $42 тис..

"Відповідач і його співучасник також обговорювали вербування іншого військовослужбовця США для приєднання до їхньої змови та надання додаткової інформації про національну оборону, щоб приховати свою незаконну поведінку", - сказав прокурор.

  • Підполковнику армії США у відставці та співробітнику штаб-квартири ядерних сил висунули звинувачення в тому, що він передавав секретні дані про вторгнення РФ в Україну у листуванні на платформі онлайн-знайомств.
Теги:
Китай
військові
Війна з Росією
США
Військові новини
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