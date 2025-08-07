Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У США затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі секретної інформації про танк Abrams Росії

Катерина Ганжа
7 серпня, 2025 четвер
06:19
Світ військові США

У Техасі затримали військовослужбовця з бази Форт-Блісс за спробу передати міністерству оборони Росії конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams, іншу броньовану машину та військові операції

Зміст

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США. 

Зазначається, що 22-річному Тейлору Адаму Лі висунули кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.

Згідно із судовими документами, фігурант має допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.

Приблизно з травня 2025 року Лі намагався підтвердити свої повноваження в армії США та надсилати оборонну інформацію до Міністерства оборони Росії. У червні 2025 року він нібито передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю.

У липні, під час особистої зустрічі з людиною, яку він вважав представником російського уряду, Лі ймовірно передав їй SD-картку. На ній містилися документи та інформація про M1A2 Abrams, іншу броньовану бойову машину, що використовується американськими збройними силами, та бойові операції.

Також Лі обговорював отримання та передачу російському уряду конкретного обладнання, що знаходиться всередині танка M1A2 Abrams. 31 липня 2025 року він доставив те, що ймовірно було цим обладнанням, до сховища в Ель-Пасо. Після цього Лі надіслав повідомлення особі, яку вважав представником російського уряду, з текстом: "Місія виконана".

Лі був заарештований у середу вранці і того ж дня вперше постав перед федеральним судом.

  • Наприкінці травня у США затримали працівника Розвідувального агентства Пентагону, якого підозрюють у спробі передати секретну інформацію іноземній державі через незгоду з цінностями адміністрації Дональда Трампа. 
