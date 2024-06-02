У Стамбулі обвалився житловий будинок: під завалами опинилися люди, є жертви

Про це повідомляють Anadolu та AP.

Зазначається, що подія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже.

Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що спершу з-під завалів врятували 8 постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини.

Наразі причина обвалу будинку невідома, але ознак вибуху чи сейсмічної активності не було. Лише два верхніх поверхи використовувалися як житлові приміщення, а решта будівлі була зайнята підприємствами.

Міністр урбанізації Туреччини Мехмет Ожасекі розповів, що квартири були побудовані без дотримання стандартів, а додаткові поверхи були незаконно додані пізніше.