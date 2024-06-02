Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Стамбулі обвалився житловий будинок: під завалами опинилися люди, є жертви

У Стамбулі обвалився житловий будинок: під завалами опинилися люди, є жертви

2 червня, 2024 неділя
20:36
Світ Ілюстративне фото

У неділю, 2 червня, у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок.Унаслідок цього під завалами опинилися люди, відомо про одного загиблого

Зміст

Про це повідомляють Anadolu та AP.

Зазначається, що подія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже.

Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що спершу з-під завалів врятували 8 постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини. 

Наразі причина обвалу будинку невідома, але ознак вибуху чи сейсмічної активності не було. Лише два верхніх поверхи використовувалися як житлові приміщення, а решта будівлі була зайнята підприємствами.

Міністр урбанізації Туреччини Мехмет Ожасекі розповів, що квартири були побудовані без дотримання стандартів, а додаткові поверхи були незаконно додані пізніше. 

  • Напередодні в Туреччині, у провінції Денізлі, під час святкування представниками опозиційної партії перемоги на місцевих виборах, обвалився балкон. Одна людина загинула, 17 отримали поранення.
Теги:
Суспільство
Туреччина
Читайте також:
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
1 червня, 2024 субота
РФ вночі атакувала дві гідроелектростанції: через ДніпроГЕС перекрито рух транспорту
Глен Грант
2 червня, 2024 неділя
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
31 травня, 2024 п'ятниця
Перезапустити окуповану ЗАЕС технічно неможливо, – Енергоатом
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.81
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
2 червня
21:04
командир 58 армії рф Іван Попов
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
20:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 червня: в обмінниках долар вищий за 41 грн
20:19
вуличне освітлення
На Київщині понад 8,3 тис. споживачів залишилися без світла через негоду
20:19
Огляд
ураження нафтобази в порту Кавказ
Пожежа на НПЗ Лукойлу в Комі, масштабне загорання у Москві й бавовна у тимчасово окупованих Криму та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:10
Ексклюзив
ізраїль танк
Порозуміння між Ізраїлем та Палестиною зараз не на часі, - експерт-міжнародник Данилов
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Наступні?
20:06
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
На Куп'янському напрямку триває бій в районі Невського, на Покровському росіяни атакують поблизу Нетайлового та Сокола
19:32
світло
В Україні 3 червня електроенергію відключатимуть тільки у випадку перевищення лімітів
19:16
У підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
"Французькі солдати з України": у підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
19:14
Інтерв’ю
повернення українських військовополонених
Цей бій продовжується, і це наш бій: правозахисниця Романцова та журналістка Климик про пошуки, обміни військових та цивільних, які потрапили у полон РФ
19:13
Ексклюзив
Leopard 2 танки
Експерт Варченко пояснив, що може прискорити постачання зброї від союзників
19:07
Оновлено
Верес, УПЛ
УПЛ: результати стикових матчів 2 червня
18:50
Інтерв’ю
ЗСУ
На фронті Росія просувається вперед, але програє цю війну в цілому, - британський військовий експерт Грант
18:22
єврейська громада україни
Міністр нацоборони Ізраїлю погрожує вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
18:09
гроза
Де в Україні 3 червня чекати на дощі та грози, - прогноз погоди від Наталки Діденко
18:08
OPINION
Олексій Панич
Про дивне ставлення українців до порнографії
17:58
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німецька міністерка оборони Бербок пропонує розгорнути у Газі міжнародні сили
17:46
Мердок і Трамп
Колишня теща Абрамовича вийшла заміж за близького до Трампа медіамагната Мердока
17:27
перше вересня, школа
Для школярів Латвії став обов'язковим предмет "Державна оборона"
17:15
Інтерв’ю
Рамштайн-3
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
16:50
новини Львівщини
Ударом РФ пошкоджено цивільний порт. Перед цим Труханов заявляв про вибух в Одесі
16:22
F-16
До Києва з Греції прибув перший офіцер з використання F-16, - ЗМІ
16:20
Значну частину відео про конфлікти з військовими ЗСУ та працівниками ТЦК знімають росіяни на ТОТ, - Сухопутні війська
16:00
OPINION
Валерій Чалий
Про модне слово "комунікувати"
15:46
обстріл
РФ обстріляла з РСЗВ об'єкти інфраструктури в районі Шостки на Сумщині
15:44
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Окупанти контролюють медійне поле щодо Маріуполя й намагаються створити образ курортного міста, - журналіст Осиченко
15:32
Фортифікації, зуби дракона
"Становлять службову інформацію": Харківська ОВА відмовилася назвати підприємства, які не виконали роботи з будівництва фортифікацій
15:30
Ізраїль, ЦАХАЛ
Радник Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на мирну угоду Байдена
15:16
школа в окупації
Програму останніх дзвоників на ТОТ школи узгоджували з російськими силовиками
14:42
Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном
Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном: про що говорили
14:40
Ексклюзив
Прощання з Іриною Цибух (2 червня 2024 року, Київ)
У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух: після панахиди у Михайлівському соборі сотні людей рушили на Майдан
14:23
Іран
Колишній президент Ірану Ахмадінеджад балотуватиметься на дострокових виборах
14:19
Німеччина солдат армія
Загроза з боку Росії: у німецькому бундестазі закликали призвати майже 1 млн резервістів
14:12
Росіяни перекидають на захід Криму комплекси РЕБ "Борисоглебськ", - "Атеш"
14:07
OPINION
Павло Вернівський
Як США під час Другої світової будували десятки тисяч літаків
13:45
Дмитро Удовиченко (диригентка Оксана Линів зліва)
Український скрипаль Дмитро Удовиченко здобув перемогу на конкурсі імені королеви Єлизавети
13:34
росія - китай
У Китаї заявили, що від початку війни РФ проти України не давали зброю жодній зі сторін
13:32
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Зеленський візьме участь у саміті G7, - прем'єрка Італії Мелоні
13:28
Франція
Франція дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ, - BBC
13:22
В Ісландії на виборах президента перемагає бізнесменка Томасдоттір
В Ісландії на виборах президента перемогла бізнесменка Томасдоттір
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV