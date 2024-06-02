У Стамбулі обвалився житловий будинок: під завалами опинилися люди, є жертви
У неділю, 2 червня, у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок.Унаслідок цього під завалами опинилися люди, відомо про одного загиблого
Про це повідомляють Anadolu та AP.
Зазначається, що подія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже.
Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що спершу з-під завалів врятували 8 постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини.
Наразі причина обвалу будинку невідома, але ознак вибуху чи сейсмічної активності не було. Лише два верхніх поверхи використовувалися як житлові приміщення, а решта будівлі була зайнята підприємствами.
Міністр урбанізації Туреччини Мехмет Ожасекі розповів, що квартири були побудовані без дотримання стандартів, а додаткові поверхи були незаконно додані пізніше.
- Напередодні в Туреччині, у провінції Денізлі, під час святкування представниками опозиційної партії перемоги на місцевих виборах, обвалився балкон. Одна людина загинула, 17 отримали поранення.
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