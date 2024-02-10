У Стамбулі ще одну давню церкву перетворять на мечеть
Наприкінці лютого церква Хора в Стамбулі, яка з 1945 року діяла як музей, а раніше була культовою спорудою Візантійської доби, розпочне діяти як мечеть
Про це повідомляє видання Karar.
"Після указу, опублікованого в Офіційному віснику, було вирішено передати мечеть Каріє (церква Хора - ред.) Управлінню у справах релігії та знову відкрити її для богослужінь. Нещодавно завершилися роботи в мечеті Каріє, яка 79 років використовувалася як музей", - повідомляє видання.
Зазначається, що церква Хора буде відкрита як мечеть для поклоніння після п’ятничної молитви 23 лютого.
Церква Хора, повна назва якої - церква Христа Спасителя у полях - була побудована у VI столітті. Нині це одна з найбільш збережених культових будівель Візантійської доби. До 1511 року вона була монастирською церквою, у період Османської імперії діяла як мечеть. Відома під назвами мечеть Каріє та мечеть Атік Алі Паші. За правління Ататюрка, рішенням Ради міністрів у 1945 році мечеть Каріе було перетворено на музей, у 2020 році рішенням президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана було передано Управлінню у справах релігій. Протягом останніх років у приміщенні тривають реставраційні роботи.
Зазначається, що під час реставрації було збережено оригінальність внутрішніх мозаїк і фресок.
- У липні 2020 року Державна рада Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого у Стамбулі. Відтак давній собор Святої Софії знову сталв мечеттю.
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