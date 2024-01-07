У столиці Норвегії зафіксували температурний рекорд, небувалі морози тривають у Швеції та Фінляндії

Про це пише DW.

Зазначається, що стовпчик термометра в одному з районів Осло в ніч на суботу, 6 січня, опустився до позначки -31,1 °C. Такий показник температури став найнижчим у норвезькій столиці.

При цьому, за даними Норвезького метеорологічного інституту, температура в місті за останні 24 години не підіймалася вище позначки -21 °C. Близько 9 ранку за місцевим часом 6 січня температура у місті трималася на позначці -29 °C.

Попри північне розташування Осло, сильні морози нетипові для нього. Середньостатистична температура в січні там тримається на рівні вище -10 °C.

Крім того, екстремальні холоди та снігопади на початку січня накрили кілька країн на півночі Європи. У Швеції 3 січня температура в одному з регіонів падала до -43 °C, що стало рекордним показником за останні 25 років.

У Фінляндії також відзначають рекордні морози. Так, у Лапландії тричі за тиждень фіксували температуру, що виявлялася найнижчою за десятиліття спостережень - вона опускалася до позначки -44,3 °C.