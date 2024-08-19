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У Тель-Авіві чоловік підірвався на вибухівці у власному наплічнику

Катерина Єсікова
19 серпня, 2024 понедiлок
00:50
Світ ЛМР_Ізраїль

У неділю, 18 серпня, у Тель-Авіві пролунав вибух - чоловік підірвався на вибухівці у власному наплічнику. Правоохоронці розглядають версію теракту

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Про це повідомляє Jerusalem Post.

За словами командувача центральним округом Переса Амера, близько 20:00 "десятки дзвінків надійшли до центру екстреної допомоги, повідомляючи про гучний вибух і частини тіл, розкидані на вулиці". Він також додав, що, коли правоохоронці прибули на місце події, вони "помітили понівечене тіло та сліди вибуху на стіні".

Зазначається. що спочатку поліція "не могла ідентифікувати тіло", однак вони встановили, що був не просто цивільний, а, ймовірно, людина, яка носила вибуховий пристрій. 

Так, медики повідомили, що чоловік віком близько 50 років був без свідомості, без ознак життя з численними травмами. Крім того, постраждав 33-річний чоловік. Йому надали допомогу та доставили до лікарні з осколковими пораненнями кінцівок та грудної клітки.

Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту, а також перевіряються всі ймовірності, зокрема теракт.

  • 16 серпня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по позиціях терористів "Хезболли" у Лівані, унаслідок чого нібито загинули люди.
Теги:
Кримінал
Ізраїль
теракт
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