У Тель-Авіві чоловік підірвався на вибухівці у власному наплічнику

Про це повідомляє Jerusalem Post.

За словами командувача центральним округом Переса Амера, близько 20:00 "десятки дзвінків надійшли до центру екстреної допомоги, повідомляючи про гучний вибух і частини тіл, розкидані на вулиці". Він також додав, що, коли правоохоронці прибули на місце події, вони "помітили понівечене тіло та сліди вибуху на стіні".

Зазначається. що спочатку поліція "не могла ідентифікувати тіло", однак вони встановили, що був не просто цивільний, а, ймовірно, людина, яка носила вибуховий пристрій.

Так, медики повідомили, що чоловік віком близько 50 років був без свідомості, без ознак життя з численними травмами. Крім того, постраждав 33-річний чоловік. Йому надали допомогу та доставили до лікарні з осколковими пораненнями кінцівок та грудної клітки.

Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту, а також перевіряються всі ймовірності, зокрема теракт.