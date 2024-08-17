Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані: повідомлять про загиблих
У п'ятницю ввечері, 16 серпня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по позиціях терористів "Хезболли" у Лівані, унаслідок чого нібито загинули люди
Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу.
Як повідомляється, 16 серпня підозріла повітряна ціль перетнула територію верхньої Галілеї. Ізраїльські військові залучили перехоплювач. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.
Крім того, було виявлено снаряд, який перетнув ліванську територію в напрямку району Нетуа і впав на відкритій місцевості. Про постраждалих також не повідомлялося.
У ЦАХАЛ повідомили про удари по військових об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.
Водночас, як повідомляє агентство Reuters, міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про обстріл ізраїльською армією півдня Лівану.
Там заявили, що щонайменше шестеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті ізраїльського удару по житловому будинку в місті Набатія на півдні Лівану.
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