Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані: повідомлять про загиблих

Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу.

Як повідомляється, 16 серпня підозріла повітряна ціль перетнула територію верхньої Галілеї. Ізраїльські військові залучили перехоплювач. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

Крім того, було виявлено снаряд, який перетнув ліванську територію в напрямку району Нетуа і впав на відкритій місцевості. Про постраждалих також не повідомлялося.

У ЦАХАЛ повідомили про удари по військових об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.

Водночас, як повідомляє агентство Reuters, міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про обстріл ізраїльською армією півдня Лівану.

Там заявили, що щонайменше шестеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті ізраїльського удару по житловому будинку в місті Набатія на півдні Лівану.