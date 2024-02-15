У центрі Москви пожежа у банку, нічному клубі та Известия Hall

Про це пише База.

На цей час одна людина не виходить на зв'язок – вона могла бути всередині будівлі. На місці працює велика кількість пожежників.

Станом на 05:30 займання локалізувати не вдалося – вогонь продовжує поширюватися.

Через пожежу перекрито рух на двох ключових дорогах столиці РФ.

Раніше видання зазначало, що горить також будівля Известия Hall.

За даними Бази, пожежа почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, поки що невідомо.

Згодом База додала, що площа пожежі в будівлі Известия Hall вже досягла 1500 квадратних метрів.

Усередині будівлі завалився металевий купол. На подвір'ї горить уже кілька споруд. Крім того, за словами джерел, у будівлі може бути близько 70 газових балонів.