У центрі Москви пожежа у банку, нічному клубі та Известия Hall
Бар "Резиденція" та нічний клуб Lookin Rooms горіли під час на Пушкінській площі у Москві, також охоплений пожежею Известия Hall
Про це пише База.
На цей час одна людина не виходить на зв'язок – вона могла бути всередині будівлі. На місці працює велика кількість пожежників.
Станом на 05:30 займання локалізувати не вдалося – вогонь продовжує поширюватися.
Через пожежу перекрито рух на двох ключових дорогах столиці РФ.
Раніше видання зазначало, що горить також будівля Известия Hall.
За даними Бази, пожежа почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, поки що невідомо.
Згодом База додала, що площа пожежі в будівлі Известия Hall вже досягла 1500 квадратних метрів.
Усередині будівлі завалився металевий купол. На подвір'ї горить уже кілька споруд. Крім того, за словами джерел, у будівлі може бути близько 70 газових балонів.
- Нагадаємо, у Росії у ніч на 9 лютого спалахнули дві великі пожежі: у Москві горять декілька житлових будинків, а у Пермі – газопровід, залізниця і будинки.
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