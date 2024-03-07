У Варшаві після акції протесту фермерів затримали 55 провокаторів

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Польщі.

"У результаті операції було затримано 55 осіб", - заявив очільник польського МВС Марцін Кервінський.

За його словами, 26 провокаторів були "агресивно налаштовані", а майже половина з цієї кількості правопорушників була в стані алкогольного сп’яніння.

"Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо. Поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку", - додав Кервінський.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек повідомив на пресконференції про 14 постраждалих поліцейських, один з яких все ще перебуває в лікарні. Про це повідомляє tvn24.pl.

Також він запевнив, що перевірив інформацію про постраждалих протестувальників. Він зауважив, що поліція надала допомогу чотирьом людям - вона була екстреною і тривала кілька хвилин. За його словами, допомога стосувалася випадків із застосуванням газу.

Мрочек додав, що в мережі поширились багато відео, на яких зафіксована агресія з боку "групи агресивних провокаторів". Проте також існують матеріали в "майстерно порізаному вигляді", що, як вважають політики, мають на меті висвітлити неналежну поведінку правоохоронців.

Заступник очільника МВС запевнив, що кожен подібний випадок ретельно перевірятиметься, водночас наголосивши, що "дії поліції були здійснені на підставі закону і в межах закону".

"Засоби прямого примусу, що використовувалися, були адекватними, тобто були застосовані в мінімальному обсязі з метою підтримання громадського порядку", - додав він.