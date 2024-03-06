У Варшаві фермери влаштували сутички біля сейму: поліція застосувала сльозогінний газ, є поранені
У польській столиці Варшаві сталися сутички між поліцією та протестуючими фермерами. Біля будівлі сейму країни аграрії кидалися бруківкою, а правоохоронці застосували сльозогінний газ. Є поранені та затримані
Про це повідомляє PAP.
"Під час подій, які відбуваються на вулиці Вєйській (місце розташування польського парламенту, – ред.), постраждало кілька поліцейських. Наразі затримано кільканадцять осіб. Частина протестувальників намагалася потрапити за загородження, що закривають вхід до сейму. Їм завадили це зробити", - заявила варшавська поліція.
Біля сейму Польщі відбулася сутичка між фермерами та поліцією, внаслідок чого кілька поліціянтів поранені, а з десяток людей затримані. Відомо, що правоохоронці застосовували сльозогінний газ, мітингувальники закидали їх бруківкою.
"У зв’язку з фізичною агресією з боку частини мітингувальників на вулиці Вєйській щодо працівників поліції необхідно було вжити засобів безпосереднього примусу. Слід підкреслити, що раніше цих людей закликали поводитися відповідно до закону", - повідомила поліція.
Там також зауважили, що поведінка фермерів, яка загрожує правоохоронцям, зокрема кидання бруківкою, "вимагає твердої та рішучої відповіді. Поліція не є стороною у тривалій суперечці, у зв’язку з якою відбуваються акції протестів".
- 6 березня повідомлялося, що польські фермери влаштували масштабний протест у столиці своєї країни - Варшаві. Його учасники несуть антиукраїнські плакати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе