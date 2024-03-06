У Варшаві фермери влаштували сутички біля сейму: поліція застосувала сльозогінний газ, є поранені

Про це повідомляє PAP.

"Під час подій, які відбуваються на вулиці Вєйській (місце розташування польського парламенту, – ред.), постраждало кілька поліцейських. Наразі затримано кільканадцять осіб. Частина протестувальників намагалася потрапити за загородження, що закривають вхід до сейму. Їм завадили це зробити", - заявила варшавська поліція.

Біля сейму Польщі відбулася сутичка між фермерами та поліцією, внаслідок чого кілька поліціянтів поранені, а з десяток людей затримані. Відомо, що правоохоронці застосовували сльозогінний газ, мітингувальники закидали їх бруківкою.

"У зв’язку з фізичною агресією з боку частини мітингувальників на вулиці Вєйській щодо працівників поліції необхідно було вжити засобів безпосереднього примусу. Слід підкреслити, що раніше цих людей закликали поводитися відповідно до закону", - повідомила поліція.

Там також зауважили, що поведінка фермерів, яка загрожує правоохоронцям, зокрема кидання бруківкою, "вимагає твердої та рішучої відповіді. Поліція не є стороною у тривалій суперечці, у зв’язку з якою відбуваються акції протестів".