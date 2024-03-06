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У Варшаві польські фермери з антиукраїнськими плакатами влаштували акцію протесту

6 березня, 2024 середа
13:51
Світ протест фермерів у Польщі

Польські фермери влаштували масштабний протест у столиці своєї країни - Варшаві. Його учасники несуть антиукраїнські плакати

Про це повідомляє Polsat News.

Зранку об 11:00 фермери розпочали акцію перед офісом польського прем’єр-міністра Дональда Туска. Через це по всьому місту рух транспорту ускладнений, а під’їздні шляхи до Варшави - заблоковані.

Видання зазначає, що ще до початку протесту в медіа повідомляли про перші інциденти, які стосуються масової присутності фермерів у польській столиці. Зокрема, перед будівлею канцелярії прем’єр-міністра аграрії підпалили шини та труну, яка була символом сільського господарства Польщі.

За словами журналістів Polsat News, фермери також несуть антиукраїнські плакати.

"Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить, про що він повинен знати. Зелений курс, все, що з ним пов'язано, і захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, Росії та Білорусі. Це те, що нам болить…Цей зелений курс – це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом. В єдності – сила, ми не дозволимо розділити фермерів", – сказав один з лідерів акції під час своєї промови.

Після виступів учасники протесту попрямували до будівлі сейму. Там вони вимагатимуть, аби до них вийшов спікер Шимон Головня.

Водночас аграріям не дозволили в’їхати до Варшави тракторами. На околицях столиці Польщі встановили загородження і шипи для перешкоджання в’їзду в місто.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

На тлі протестів польських фермерів Європейський Союз вирішив посилити перевірки дотримання домовленостей під час імпорту зерна з України.

Теги:
Україна
Польща
зерно
фермери
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