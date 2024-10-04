У Відні протестували проти приходу ультраправих в уряд

Про це повідомляє ЄП з посиланням на PULS 24.

За словами організаторів, 15-17 тисяч людей вирушили до будівлі парламенту Австрії.

Вони тримали плакати з написами "Голосування за FPÖ – це 1940 рік" та "Ненависть – це не думка".

"FPÖ є проблемою безпеки для Австрії, зокрема й на міжнародному рівні", – сказав співорганізатор маршу Марті Губер.

Традицію демонстрацій в четверги проти ультраправих в Австрії запровадили у 2000 році. Тоді після першої коаліції Австрійської партії свободи та консервативної Австрійської народної партії зібрались понад 150 тисяч людей.

Через 18 років протести відродились, коли було затверджено уряд на чолі з Себастьяном Курцем та віцеканцлером від ультраправих Гайнцом-Крістіаном Штрахе.