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У Відні протестували проти приходу ультраправих в уряд

Євген Козярін
4 жовтня, 2024 п'ятниця
00:24
Світ Австрія

У столиці Австрії - Відні 3 жовтня відбувся протест проти Австрійської партії свободи (FPÖ), яка вперше в історії перемогла на виборах та має шанси повернутись в уряд

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Про це повідомляє ЄП з посиланням на PULS 24.

За словами організаторів, 15-17 тисяч людей вирушили до будівлі парламенту Австрії.

Вони тримали плакати з написами "Голосування за FPÖ – це 1940 рік" та "Ненависть – це не думка".

"FPÖ є проблемою безпеки для Австрії, зокрема й на міжнародному рівні", – сказав співорганізатор маршу Марті Губер.

Традицію демонстрацій в четверги проти ультраправих в Австрії запровадили у 2000 році. Тоді після першої коаліції Австрійської партії свободи та консервативної Австрійської народної партії зібрались понад 150 тисяч людей.

Через 18 років протести відродились, коли було затверджено уряд на чолі з Себастьяном Курцем та віцеканцлером від ультраправих Гайнцом-Крістіаном Штрахе. 

  • У неділю, 29 вересня, в Австрії відбулося голосування за новий парламент.  Вибори виграла Партія свободи (FPO), яку очолює Герберт Кікль. Його порівнюють з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Теги:
Австрія
акції протестів
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