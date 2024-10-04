У Відні протестували проти приходу ультраправих в уряд
У столиці Австрії - Відні 3 жовтня відбувся протест проти Австрійської партії свободи (FPÖ), яка вперше в історії перемогла на виборах та має шанси повернутись в уряд
Про це повідомляє ЄП з посиланням на PULS 24.
За словами організаторів, 15-17 тисяч людей вирушили до будівлі парламенту Австрії.
Вони тримали плакати з написами "Голосування за FPÖ – це 1940 рік" та "Ненависть – це не думка".
"FPÖ є проблемою безпеки для Австрії, зокрема й на міжнародному рівні", – сказав співорганізатор маршу Марті Губер.
Традицію демонстрацій в четверги проти ультраправих в Австрії запровадили у 2000 році. Тоді після першої коаліції Австрійської партії свободи та консервативної Австрійської народної партії зібрались понад 150 тисяч людей.
Через 18 років протести відродились, коли було затверджено уряд на чолі з Себастьяном Курцем та віцеканцлером від ультраправих Гайнцом-Крістіаном Штрахе.
- У неділю, 29 вересня, в Австрії відбулося голосування за новий парламент. Вибори виграла Партія свободи (FPO), яку очолює Герберт Кікль. Його порівнюють з угорським прем'єром Віктором Орбаном.
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