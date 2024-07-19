У віці 80 років помер комуністичний лідер та експрезидент В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг

Про це повідомляє BBC.

Генеральний секретар правлячої Комуністичної партії з 2011 року, а також президент у період з 2018 по 2021 роки, Чонг був одним із найважливіших політиків країни.

Його смерть сталася в час політичної нестабільності у В'єтнамі, оскільки за останні місяці кілька високопоставлених чиновників пішли у відставку після обвинувачень у корупції.

За офіційними даними, Чонг помер від "похилого віку і важкої хвороби".

Довідково: Нгуєн Фу Чонг був відомий своїми зусиллями щодо швидкого економічного зростання країни, а також своєю безкомпромісною антикорупційною кампанією "палаючі печі". Під його керівництвом В'єтнам досяг значного економічного прогресу, вдвічі збільшивши ВВП на душу населення, та уклав ряд угод про вільну торгівлю з західними та азійськими країнами.

Він також активно будував міжнародні відносини, зміцнюючи зв'язки зі США, Росією та Китаєм.

Однак його кампанія проти корупції, хоч і була успішною в боротьбі зі злочинністю серед чиновників, призвела до дефіциту кваліфікованих кадрів у державному секторі та розхитала владу Комуністичної партії.

Спадщина Чонга є неоднозначною. Хоча він зробив значний внесок у розвиток В'єтнаму, його політика також створила нові проблеми для країни.

Наступником Чонга стане один із двох високопоставлених членів Комуністичної партії: президент То Ламу або прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь.