У віці 82 роки помер президент Намібії Хаге Гейнгоб
У неділю, 4 лютого, помер президент Намібії Хаге Гейнгоб. Йому було 82 роки. Президент африканської країни став першим з 2022 року світовим лідером, який помер на посту
Про це повідомляється на його офіційному акаунті в Facebook.
"Президент Республіки Намібія помер сьогодні, у неділю 4 лютого 2024 року, о 00:04 у лікарні Lady Pohamba, де він отримував лікування. Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої Конституції та стовпа намібійського дому", - йдеться в заяві віцепрезидента Намібії Нанголо Мбумби, який тепер став виконувачем обов'язків президента.
У січні цього року в канцелярії президента повідомили, що у Гейнгоба діагностували рак. У момент смерті він перебував у лікарні в оточенні дружини та дітей.
Що відомо про президента Намібії
Хаге Готфрід Гейнгоб народився 3 серпня 1941 року в місті Очиваронго в Намібії. Брав активну участь у національній визвольній боротьбі Намібії
Він був першим прем'єр-міністром держави після проголошення її незалежності у 1990 році. Очолював уряд двічі – у 1990-2002 роках і пізніше у 2012-2015 роках.
У листопаді 2014 року переміг на виборах президента з результатом 86,7% голосів, а у 2019-му переобрався з підтримкою 56,3%.
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