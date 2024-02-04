У віці 82 роки помер президент Намібії Хаге Гейнгоб

Про це повідомляється на його офіційному акаунті в Facebook.

"Президент Республіки Намібія помер сьогодні, у неділю 4 лютого 2024 року, о 00:04 у лікарні Lady Pohamba, де він отримував лікування. Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої Конституції та стовпа намібійського дому", - йдеться в заяві віцепрезидента Намібії Нанголо Мбумби, який тепер став виконувачем обов'язків президента.

У січні цього року в канцелярії президента повідомили, що у Гейнгоба діагностували рак. У момент смерті він перебував у лікарні в оточенні дружини та дітей.

Що відомо про президента Намібії

Хаге Готфрід Гейнгоб народився 3 серпня 1941 року в місті Очиваронго в Намібії. Брав активну участь у національній визвольній боротьбі Намібії

Він був першим прем'єр-міністром держави після проголошення її незалежності у 1990 році. Очолював уряд двічі – у 1990-2002 роках і пізніше у 2012-2015 роках.

У листопаді 2014 року переміг на виборах президента з результатом 86,7% голосів, а у 2019-му переобрався з підтримкою 56,3%.