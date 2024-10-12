У Вологодській області РФ встановлять черговий пам'ятник Сталіну на нібито прохання громадян

Про це повідомив губернатор Вологодської області Георгій Філімонов.

Він наголосив, що зведення пам'ятника Сталіну нібито було запитом з боку громадськості.

"При всьому розумінні неоднозначної інтерпретації ролі особистості, ми повинні визнавати великі досягнення, знати історію своєї країни, шанувати і пишатися нею, тому що наша історія - це єдиний і неподільний ланцюг взаємопов'язаних, скутих між собою ланок історичного процесу, кожна з яких формувала силу, дух і волю нашого великого народу", - написав Філімонов.

Зазначається, що пам'ятник буде встановлено на території будинку-музею, в якому Сталін жив у засланні з грудня 1911 року до лютого 1912 року.

Також, за словами губернатора Вологодської області, у планах влади встановити пам'ятник Івану Грозному, бронзова модель якого розташована у його кабінеті.

Нещодавно Філімонов продемонстрував у соцмережах інтер'єр свого кабінету, наголосивши на присутності на стінах намальованих портретів покійних диктаторів СРСР Йосипа Сталіна, Лаврентія Берії, Фелікса Дзержинського, засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна та чинного президента Росії Володимира Путіна.

За даними на 2023 рік, в Росії було встановлено 110 монументів радянському диктатору Йосипу Сталіну. З них 95 були встановлені за правління Путіна, а темпи встановлення пам'ятників подвоїлися після анексії Криму у 2014 році. Лише 9% монументів збереглися з радянських часів. У 1990-ті роки в Росії було встановлено лише 5 пам'яток Сталіну.