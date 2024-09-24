У Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах Ідзу
Віддалені японські острови Ідзу, розташовані на південь від Токіо, постраждали внаслідок цунамі після землетрусу магнітудою 5,9
Про це повідомляє Reuters.
Японське метеорологічне агентство зазначає, що цунамі заввишки 50 см досягло острова Хатідзьо, одного з островів Ідзу, приблизно через 40 хвилин після землетрусу.
Громадський мовник NHK повідомив, що наразі немає підтверджень про пошкодження від цунамі або землетрусу.
Раніше метеорологічне агентство заявило, що жителі островів Ідзу та Огасавара повинні бути готові до цунамі заввишки 1 м, яке вдарить по узбережжю. Відтоді, як землетрус стався під водою, сильного поштовху не спостерігалося.
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