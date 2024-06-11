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Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"

11 червня, 2024 вiвторок
22:42
Світ Президент України Володимир Зеленський

У вівторок, 11 червня, стало відомо, що кількість учасників мирного саміту, який пройде у Швейцарії, знижується

Зміст

Про це з посиланням на дипломатів країн ЄС повідомляє "Радіо Свобода".

Видання не розголошує імена дипломатів, але наголошує, що джерела знайомі із перебігом підготовки мирного саміту в Швейцарії, проте не вповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ.

За інформацією джерел, кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у мирному саміті у Швейцарії, знизилася з 93-х до 78.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", - сказав посадовець. Інший же дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, висловив оптимізм, зауважуючи, "що ще є трохи часу" аби виправити ситуацію.

Офіційних коментарів від ОП та МЗС України поки немає.

  • У понеділок, 10 червня, уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.
Теги:
Україна
ЄС
Швейцарія
Війна з Росією
допомога Україні
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