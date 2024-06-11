Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"

Про це з посиланням на дипломатів країн ЄС повідомляє "Радіо Свобода".

Видання не розголошує імена дипломатів, але наголошує, що джерела знайомі із перебігом підготовки мирного саміту в Швейцарії, проте не вповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ.

За інформацією джерел, кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у мирному саміті у Швейцарії, знизилася з 93-х до 78.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", - сказав посадовець. Інший же дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, висловив оптимізм, зауважуючи, "що ще є трохи часу" аби виправити ситуацію.

Офіційних коментарів від ОП та МЗС України поки немає.