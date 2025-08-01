Удари РФ по Україні та заяви проти США - сигнал Путіна Китаю, - Чалий

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Фактично Росія хоче діяти в парадигмі Російської імперії XIX століття, але сил таких немає. Тому ці всі лякалки для першої країни світу, як у мілітарному плані, так і в економічному, це брязкання чимось тим, що у них є. Вони мають на увазі ядерну зброю, але по руках їм уже вдарили у 2022 році", - зауважив Валерій Чалий.

За його словами, у РФ були наміри полякати використанням тактичного ядерного боєзаряду. Їм сказали, що буде конвенційна відповідь, але масована. Китайці також тоді зайняли позицію, що це неприпустимо.

"Я думаю, що всі ці сигнали: заяви проти США, удари по Україні, ескалація і з повітря, і на суходолі - це сигнал Китаю того, що Росія і Путін ще досить сильні, щоб продовжувати виснажувати Америку. Тобто це навіть не американцям, а китайцям сигнал. Тільки Китай може вплинути на свого союзника, адже вони оформили союзницькі стосунки. Пекін має важелі впливу. Правда, цей союзник вже є васалом , Китай грає Росією як інструментом. Путін призвів до того, що позбавив Росію суб'єктності, вона вже ніколи не зможе претендувати на якусь свою велику геополітичну роль, але зараз цей інструмент спрацьовує проти США. Тому це сигнали Сі Цзіньпіну, який не хоче бути в програшній ситуації, не хоче бути слабким Путіним, а Путін йому готує переговорну позицію з Трампом", - прокоментував дипломат.