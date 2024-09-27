Угорщина отримала від Німеччини танки Leopard 2A7HU нової версії
Німеччина поставила Угорщині нові танки Leopard 2A7HU: відтепер угорська армія має у своєму арсеналі 24 такі бойові машини
Про це повідомляє Army Recognition.
Про німецькі поставки танків оголосив угорський міністр оборони міністр оборони Угорщини. Зазначено, що вони відбуваються в межах програми модернізації угорської армії, яка стартувала кілька років тому.
Останні поставки Leopard 2A7HU були в період з 25 вересня по 28 серпня.
У матеріалі йдеться, що нові німецькі танки отримав 11-й танковий батальйон 1-ї бронетанкової бригади: він поступово замінює старі T-72M1.
Водночас Будапешт у 2018 році замовив 5 ремонтно-евакуаційних машин WiSENT 2, 3 мостоукладальники Leguan 2HU, 12 танків Leopard 2A4 для навчання та 24 самохідні артилерійські системи PzH 2000.
Загальна вартість техніки оцінюється від €1,6-1,8 млрд. Постачання мають завершити до 2028 року.
- 6 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі "Рамштайн" пообіцяв надати Україні 12 танкових гаубиць вартістю €150 млн, а також танки Leopard.
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