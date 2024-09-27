Угорщина отримала від Німеччини танки Leopard 2A7HU нової версії

Про це повідомляє Army Recognition.

Про німецькі поставки танків оголосив угорський міністр оборони міністр оборони Угорщини. Зазначено, що вони відбуваються в межах програми модернізації угорської армії, яка стартувала кілька років тому.

Останні поставки Leopard 2A7HU були в період з 25 вересня по 28 серпня.

У матеріалі йдеться, що нові німецькі танки отримав 11-й танковий батальйон 1-ї бронетанкової бригади: він поступово замінює старі T-72M1.

Водночас Будапешт у 2018 році замовив 5 ремонтно-евакуаційних машин WiSENT 2, 3 мостоукладальники Leguan 2HU, 12 танків Leopard 2A4 для навчання та 24 самохідні артилерійські системи PzH 2000.

Загальна вартість техніки оцінюється від €1,6-1,8 млрд. Постачання мають завершити до 2028 року.