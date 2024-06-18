Угорщина видаватиме посвідки на проживання українцям навіть з протермінованими паспортами

Про це йдеться в указі угорського уряду про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України від 14 червня.

Згідно з документом, посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час дії та протягом пів року після завершення запровадженого в Угорщині надзвичайного стану, який вперше оголосили 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, а згодом у травні 2022-го - через війну в Україні.

Так, при оформленні посвідки на проживання протермінований закордонний паспорт громадянина України вважається чинним, відповідно, посвідку на проживання може бути видано.

Як зазначається в указі, ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.