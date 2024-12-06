Угорська спецслужба шпигувала за слідчими з ЄС, які раніше перевіряли компанію зятя Орбана, - Politico
Розвідувальна служба Угорщини шпигувала за слідчими Європейського бюро з боротьби з шахрайством, які колись перевіряли компанію, що належала зятю премʼєр-міністра Віктора Орбана
Про це йдеться в матеріалі Politico.
Зазначено, що спецслужба шпигувала за посадовцями ЄС, обшукувала їхні готельні номери та записувала телефонні розмови, у той час як ті відвідували Угорщину.
У звіті йдеться: у період з 2015 по 2017 роки європейські чиновники-працівники бюро приїжджали до Угорщини. Тоді за ними вели стеження під час автомобільних поїздок. Також Будапешт прослуховував їхні телефонні розмови.
"Загальноприйнятою практикою шпигунського агентства Угорщини є пошуки в готельних номерах делегацій ЄС та завантаження інформації з їхніх ноутбуків", - додає Politico.
Водночас прессекретар офісу Орбана на запит журналістів видання прокоментувати дані заявив, що "ми не маємо справи з фейковими повідомленнями".
- Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його суверенна політика, пов'язана з війною в Україні та міграцією, несумісна з Брюсселем.
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