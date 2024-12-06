Угорська спецслужба шпигувала за слідчими з ЄС, які раніше перевіряли компанію зятя Орбана, - Politico

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Зазначено, що спецслужба шпигувала за посадовцями ЄС, обшукувала їхні готельні номери та записувала телефонні розмови, у той час як ті відвідували Угорщину.

У звіті йдеться: у період з 2015 по 2017 роки європейські чиновники-працівники бюро приїжджали до Угорщини. Тоді за ними вели стеження під час автомобільних поїздок. Також Будапешт прослуховував їхні телефонні розмови.

"Загальноприйнятою практикою шпигунського агентства Угорщини є пошуки в готельних номерах делегацій ЄС та завантаження інформації з їхніх ноутбуків", - додає Politico.

Водночас прессекретар офісу Орбана на запит журналістів видання прокоментувати дані заявив, що "ми не маємо справи з фейковими повідомленнями".