Орбан заявив, що ЄС прагне втягнути Угорщину у війну в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його суверенна політика, пов'язана з війною в Україні та міграцією, несумісна з Брюсселем
Про це він сказав зі сцени, встановленої в будапештському парку Мілленаріс, пише Reuters.
За його словами, виконавча влада Європейського Союзу нібито намагається повалити його уряд і нав’язати Будапешту "маріонеткову" адміністрацію.
"Ми знаємо, що вони (ЄС, - ред.) хочуть втягнути нас у війну (в Україні), що вони хочуть нав'язати нам своїх мігрантів... і віддати наших дітей гендерним активістам", - заявив Орбан.
Речник Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, відмовився коментувати слова Орбана.
- 11 жовтня Орбан уже казав, що голова Єврокомісії фон дер Ляєн хоче його відставки та шукає йому заміну.
- 15 жовтня президент України Володимир Зеленський представив План перемоги Верховній Раді. Перший пункт Плану перемоги - геополітичний, другий і третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки.
- Своєю чергою Орбан заявив, що представлений Зеленським План перемоги його лякає, й закликав ЄС до перемовин із РФ.
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