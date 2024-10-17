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Головна Світ про Україну Орбан заявив, що План перемоги України його лякає й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією

Орбан заявив, що План перемоги України його лякає й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією

Юлія Юліна
17 жовтня, 2024 четвер
17:34
Світ про Україну Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що представлений президентом України Володимиром Зеленським План перемоги його лякає й закликав ЄС до перемовин із РФ

Зміст

Про це він написав у Facebook.

"Президент Зеленський презентував свій План перемоги. Те, що вчора виклали в українському парламенті, більш ніж лякає", - заявив Орбан.

"Я один із тих, хто закликає Євросоюз змінити свою нинішню стратегію. Євросоюз вступив у цю війну з погано організованою, погано виконаною стратегією, побудованою на підставі неякісних розрахунків", - додав він.

За його словами, ЄС має змінити стратегію війни на мирну стратегію, а для цього блок повинен домагатися припинення вогню в Україні та перемовин.

"Сьогодні закликаю канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами, щоб знайти вихід із цієї ситуації", - резюмував Орбан.

  • 15 жовтня президент Зеленський представив План перемоги Верховній Раді. Перший пункт Плану перемоги - геополітичний, другий і третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки.

Читайте також: "План перемоги" Зеленського та чому частка української спільноти в Пенсильванії голосуватиме за Трампа. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
переговори з РФ
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