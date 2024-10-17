Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 жовтня.

Фото: www.president.gov.ua

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив українським законодавцям широкий опис свого "плану перемоги" з п’яти пунктів. У The Washington Post пишуть, що презентація плану Зеленського відбулася після поїздок до Сполучених Штатів, але реакція Заходу на нього поки що приглушена.

"Він тижнями говорив, що успіх плану повністю залежить від партнерів України. Перед візитами він сказав, що планує розглядати це як шанс для Байдена залишити посаду зі спадщиною того, що він допоміг забезпечити "справедливий мир" в Україні. Втім, схоже, що візити не дали жодного прогресу громадськості, і загальним підходом є приглушена обережність, оскільки Сполучені Штати поглинені останніми тижнями президентських кампаній, а багато хто в Європі з нетерпінням чекає результатів листопадових виборів", - пишуть у виданні.

Там також додають, що публічна презентація плану Зеленським відбулася в той час, коли Україна готується до важкої зими, а результати авантюри України з нападу на Курську область Росії в серпні залишаються незрозумілими.

Своєю чергою у POLITICO пишуть, що ідея плану полягає у тому, щоб Україна отримала залізні гарантії безпеки від своїх союзників і була добре озброєна, щоб запобігти використанню Росією будь-якої паузи в бойових діях для переозброєння, а потім наступу знову.

Дехто з українських депутатів, які слухали промову, вважали її дуже амбітною. Так, наприклад, український військовий, член партії "Голос" Роман Лосинський написав, що з одного боку, план звучить як фантастика.

"З іншого боку, Patriot, Storm Shadow і F-16 були такою ж фантастикою, як і затоплення значної частини Чорноморського флоту РФ і контроль над шматком Курська. Все залежить від рішень партнерів і успіху нашої дипломатії", – зазначив Лозинський. При цьому він додав, що Зеленський не пояснив, як він планує досягти виконання цих пунктів.

Українці в Пенсільванії розділилися на два табори прихильників Гарріс і Трампа

Фото: Українсько-американський спортивний центр у Горшамі, Пенсільванія, 1 жовтня. (Джош Рогін/The Washington Post)

У The Washington Post пишуть, що українсько-американський спортивний центр Пенсильванія був місцем збору українсько-американських родин у південно-східній Пенсільванії з моменту його заснування українськими мігрантами в 1949 році. Зараз тут триває багато розмов щодо вибору між віцепрезидентом Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом.

Українці є організованою та політично активною спільнотою в регіоні, де сильна українська церковна мережа та процвітає українська культура. Але наразі, як це не дивно, жодній президентській кампанії не вдалося завоювати їхню підтримку.

Загальноприйнята думка стверджує, що виборці не обирають свого кандидата в президенти на основі зовнішньої політики, але українці можуть бути винятком із цього правила. Для них війна в Україні ніколи не забувається. Українці добре знають, що Гарріс і Трамп мають кардинально різні підходи до війни в Україні, і що Гарріс була рішуче проукраїнською, тоді як Трамп демонстрував більший скептицизм щодо уряду в Києві. Водночас українська американська громада є традиційно соціально та економічно консервативною.

Але попри зневажливе ставлення Трампа до України та його дружнє ставлення до Путіна, всередині української громади він все ще користується значною підтримкою.

"Я думаю, що ті українці, які підтримують президента Трампа, бачать у ньому сильну людину, яка врешті-решт, незважаючи на його особливості, зможе протистояти Путіну — бізнесмена, який міг би укласти угоду", - коментує президент філадельфійської філії Українського конгресового комітету Америки, позапартійної правозахисної групи Євген Луців.

Українці Пенсільванії, які підтримують Трампа, вказують на недоліки адміністрації Байдена-Гарріса. Серед цих українців широко поширене розчарування тим, що адміністрація Байдена зволікала з наданням Україні різних систем озброєння і відмовою Байдена надати Україні дозвіл використовувати американську зброю для ударів углиб Росії.

"Усі розуміють, що президентські вибори в США вплинуть на майбутнє України, але мало хто усвідомлює, як готовність кандидатів підтримати Україну може вплинути на результат виборів. Той, хто виграє у Пенсільванії, швидше за все, виграє президентські вибори. Українські виборці в штаті можуть схилити чашу терезів у той чи інший бік, і час закінчується для Трампа чи Гарріс, щоб висловити свої аргументи", - підсумовує автор статті.