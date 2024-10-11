Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що голова Єврокомісії фон дер Ляєн хоче його відставки та шукає йому заміну

Про це повідомляє Politico.

За словами Орбана, нещодавні дебати в Європейському парламенті, де він зазнав жорсткої критики з боку фон дер Ляєн, були частиною цієї спроби.

"Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і зовсім не хотіли змістовних дебатів, а уявили собі політичну розправу і напали на нас", - заявив він.

Він назвав дебати "спробою розп'яття" та звинуватив фон дер Ляєн та лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера в відкритому оголошенні про намір замінити його уряд.

"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито оголосили про свій намір повалити угорський уряд, - заявив очільник угорського уряду. - Те, що вони відкрито кидають це нам в обличчя, що замість того, щоб займатися європейськими справами, вони намагаються повалити уряд країни-члена і замінити його іншим, відкритість і безсоромність цього є незвичайною".

У відповідь президентка Єврокомісії розкритикувала Орбана у своєму виступі в парламенті, який відбувся одразу після виступу угорського лідера, звинувативши його в тому, що він зблизився з Путіним та допустив іноземне втручання з боку Росії та Китаю.

Крім того, Орбан заявив, що дві основні політичні партії в ЄС вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.

"Європейські соціалісти хочуть делегувати Клару Добрев, а ЄНП хоче партію "Тиса" з Петером Мадяром. Це коаліція, чий шлюб відбувся на наших очах, на якому були присутні фон дер Ляєн в якості реєстратора і Манфред Вебер в якості шафера", - наголосив він.

Петро Мадяр, колишній член партії Орбана "Фідес", спростував ці звинувачення. У своєму дописі на Facebook політик заперечив будь-який зовнішній вплив на партію "Тиса" та заявив, що заміна уряду Орбана відбудеться демократичним шляхом.