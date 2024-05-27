Україна мала отримати ще два роки тому, - генерал ВПС США про F-16
Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула вважає, що українські військові мали отримати винищувачі F-16 ще два роки тому
Про це він заявив в інтерв'ю АрміяInform.
"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз", - заявив Девід Дептула.
За його словами, винищувачі F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ, проте все залежить від того, скільки Україна їх матиме. Він наголосив, що чим більше літаків F-16 і кращі версії Україна зможе отримати, тим сильнішою українська армія буде в майбутньому.
"Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки винищувачів, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил", - додам генерал.
- На військовій базі в Аризоні у США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16. У Повітряних силах зазначили, що навіть два такі літаки зможуть значно підсилити українську армію.
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