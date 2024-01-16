Україна може перемогти Росію, але Захід має продовжувати допомагати, - фон дер Ляєн
У вівторок, 16 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Захід не повинен припиняти надавати Україні зброю та гроші, якщо хоче, щоб Київ досяг успіху у війні з Росією
Про це повідомляє Reuters.
"Україна може перемогти в цій війні, але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір", - наголосила вона, звертаючись до учасників форуму в Давосі з закликом до західних союзників Києва продовжувати постачання зброї та фінансову підтримку України.
Вона додала, що українці потребують передбачуваного фінансування протягом 2024 року і далі та "достатніх і стабільних поставок зброї, щоб захистити Україну й повернути її законну територію".
- 9 січня стало відомо, що Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який проходить із 15 по 19 січня у швейцарському Давосі.
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14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорювали пункти Формули миру та узгоджували формат проведення Глобального саміту миру.
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі. Серед тем розмови було посилення протиповітряної оборони.
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