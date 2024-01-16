Україна може перемогти Росію, але Захід має продовжувати допомагати, - фон дер Ляєн

Про це повідомляє Reuters.

"Україна може перемогти в цій війні, але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір", - наголосила вона, звертаючись до учасників форуму в Давосі з закликом до західних союзників Києва продовжувати постачання зброї та фінансову підтримку України.

Вона додала, що українці потребують передбачуваного фінансування протягом 2024 року і далі та "достатніх і стабільних поставок зброї, щоб захистити Україну й повернути її законну територію".