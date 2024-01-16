Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі: обговорили посилення ППО та інші оборонні потреби України

Про це поінформувала пресслужба президента.

Зеленський розповів Столтенбергу про ситуацію на полі бою, масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом, а також наголосив на необхідності посилення ППО.

Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

"Було відзначено важливість підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зеленський розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами. Затверджені гарантії діятимуть до вступу України до НАТО.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.