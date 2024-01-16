Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі: обговорили посилення ППО та інші оборонні потреби України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі. Серед тем розмови було посилення протиповітряної оборони
Про це поінформувала пресслужба президента.
Зеленський розповів Столтенбергу про ситуацію на полі бою, масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом, а також наголосив на необхідності посилення ППО.
Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.
"Було відзначено важливість підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Зеленський розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами. Затверджені гарантії діятимуть до вступу України до НАТО.
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.
- 9 січня стало відомо, що Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який проходить із 15 по 19 січня у швейцарському Давосі.
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14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорювали пункти Формули миру та узгоджували формат проведення Глобального саміту миру.
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