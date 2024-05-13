Україна "не може перемогти", а РФ "хотіла домовлятися": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 13 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 13 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.
Маніпуляція: Американський журналіст Гленн Грінвальд на сторінці в X (Twitter) написав: "Вже давно очевидно, що Україна не може перемогти. Єдині цілі американського фінансування: відправити на смерть українських призовників, які не бажають цього; збагатити американських торговців зброєю; дати можливість Майклам Макфолам і Девідам Фрумам відчути себе крутими і цілеспрямованими".
Спростування: Так журналіст розвиває тезу російської пропаганди про те, що ситуація на фронті є безнадійною і, відповідно, подальша допомога Україні є марною. Ця маніпуляція спрямована на дискредитацію та припинення військової підтримки України з боку США.
Дезінформація: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон у подкасті Dialogue Works заявив: "Вони (Росія, – ред.) думали, що домовилися з Україною про врегулювання конфлікту шляхом переговорів, щоб утримати Україну від вступу до НАТО, щоб захистити права людей на Донбасі та Луганщині, щоб досягти домовленостей з Україною, але США та британці саботували ці домовленості, тож Росії довелося змінити свою стратегію".
Спростування: Цією теорією ексаналітик намагається виправдати абсолютно безпідставне вторгнення Росії в Україну і зобразити Росію як миротворця та жертву "нечестивого колективного Заходу".
- 12 травня стало відомо, що російські Telegram-канали та ті, що мімікрують під українські, поширюють фейк, начебто Харківська область залишилась без керівництва, яке раптово зникло через спробу наступу росіян.
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