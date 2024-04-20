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Україна отримала від Литви штурмовик L-39

20 квітня, 2024 субота
19:42
Світ

Литва передала черговий пакет військової допомоги, до нього увійшов легкий штурмовик L-39ZA Albatros, який був доставлений в Україну у суботу, 20 квітня

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

"Ми передали українським збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, цей штурмовик використовувався в литовській армії для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

  • Раніше в рамках військової підтримки Литва передала українським військовим бронетранспортери М577, їх було доставлено 5 квітня. 
Теги:
Україна
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
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