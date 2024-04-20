Україна отримала від Литви штурмовик L-39

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

"Ми передали українським збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, цей штурмовик використовувався в литовській армії для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.