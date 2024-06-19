Україна отримує сигнали від різних держав про наміри приєднатися до комюніке Саміту миру, - ОП

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Микола Точицький в етері телемарафону.

Він розповів, що кожна країна має власні внутрішні процедури стосовно приєднання до документів.

"У кожної країни-учасниці, або серед тих країн, які не доїхали з тих чи інших причин, є свої внутрішні процедури щодо приєднання до тих чи інших документів. Тому сигнали в нас є", – підкреслив Точицький.

Заступник керівника ОП додав, що "хтось має пройти додаткові внутрішні процедури, як-от узгодження остаточного тексту документа, хтось каже, що працює над тим, щоб приєднатися (до комюніке, - ред.)".

"Порушення Росією основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН - це загроза для всього світу. Тому сподіваємося, що країн, націй і політиків, які виступають за мир, буде більше", - наголосив він.