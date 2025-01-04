Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії

Про це йдеться в указі №12/2025.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року", - йдеться у документі.

Указ набув чинності 3 січня.

Україна ввела безвізовий режим для громадян Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року.