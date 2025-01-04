Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії
Президент Володимир Зеленський 3 січня указом продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію країни для громадян Великої Британії та Північної Ірландії
Про це йдеться в указі №12/2025.
"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року", - йдеться у документі.
Указ набув чинності 3 січня.
Україна ввела безвізовий режим для громадян Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року.
- У червні 2024 року Україна та Європейська комісія продовжили "транспортний безвіз" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.
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