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Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії

Ольга Бабишена
4 січня, 2025 субота
02:17
Світ Україна Британія

Президент Володимир Зеленський 3 січня указом продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію країни для громадян Великої Британії та Північної Ірландії

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Про це йдеться в указі №12/2025. 

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року", - йдеться у документі.

Указ набув чинності 3 січня. 

Україна ввела безвізовий режим для громадян Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року.

  • У червні 2024 року Україна та Європейська комісія продовжили "транспортний безвіз" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Велика Британiя
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