Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
Київ сьогодні, 29 серпня, скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН у звʼязку з масованою російською атакою на Україну 28 серпня, через яку загинули 23 людини
Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
"Засідання є відповіддю на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України. Ці удари призвели до десятків жертв серед цивільного населення, включаючи дітей. Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", – заявив міністр.
Сибіга також підкреслив, що змусити РФ долучитися до реальних зусиль для припинення війни може лише тиск із новими санкціями.
- У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. У Києві загинули 23 людини, ще 53 людини були поранені.
- Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на удар РФ по столиці, заявивши, що це загрожує мирному врегулюванню, якого прагне американський президент.
- Біла Церква
