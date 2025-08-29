Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

"Засідання є відповіддю на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України. Ці удари призвели до десятків жертв серед цивільного населення, включаючи дітей. Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", – заявив міністр.

Сибіга також підкреслив, що змусити РФ долучитися до реальних зусиль для припинення війни може лише тиск із новими санкціями.