Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час перемовин детально обговорив із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", - резюмував Зеленський.

В МЗС України додали, що комюніке про встановлення дипломатичних відносин підписали міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані у присутності лідерів України та Сирії.

Для довідки. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році, за правління Башара аль-Асада, після рішення Сирійської Арабської Республіки про визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

Під час візиту до Дамаска наприкінці грудня 2024 року, після падіння режиму Асада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин.