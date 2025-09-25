Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
У середу, 24 вересня, Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", - зазначив Зеленський.
Він додав, що під час перемовин детально обговорив із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.
"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", - резюмував Зеленський.
В МЗС України додали, що комюніке про встановлення дипломатичних відносин підписали міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані у присутності лідерів України та Сирії.
Для довідки. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році, за правління Башара аль-Асада, після рішення Сирійської Арабської Республіки про визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.
Під час візиту до Дамаска наприкінці грудня 2024 року, після падіння режиму Асада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин.
- 21 вересня Вища виборча комісія Сирії повідомила, що перші парламентські вибори після повалення режиму Башара Асада відбудуться 5 жовтня 2025 року.
