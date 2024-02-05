Українка, яка перемогла в конкурсі "Міс Японія", відмовилася від титулу

Про це повідомляє Kyodo News.

Перемога Шиіно викликала обурення в соцмережах через її походження. Однак модель відмовилася від титулу після викриття її стосунків з одруженим чоловіком.

Kyodo передає, асоціація "Міс Японія" прийняла відмову українки від титулу та "серйозно розмірковує про відповідальність за спричинення серії заворушень".

Зазначається, що організатори конкурсу підтримали рішення Шиіно припинити стосунки з одруженим чоловіком, яке вона оголосила своєму модельному агентству. Проте в понеділок агентство повідомило, що модель продовжувала зустрічатися з чоловіком після того, як дізналася про його сімейний стан.

"Мені щиро шкода за величезну біду, яку я спричинила, і за те, що зрадила тих, хто підтримував мене", - написала Шиіно в Instagram додавши, що не розповіла правду через розгубленість та страх.

Асоціація "Міс Японія" після інциденту заявила, що місце переможниці конкурсу буде вільним до кінця року та принесла "глибокі вибачення" зацікавленим сторонам.