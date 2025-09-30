Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
Українська ІТ-компанія Holywater оголосила про початок партнерства з іспанською студією Elefantec Global, яка створювала фільми для Amazon Prime та Paramount
Про це пише Forbes.
Співзасновник Holywater Анатолій Кас’янов зазначає, що іспаномовні країни, зокрема США та Латинська Америка, є одними з найбільших ринків споживання контенту, однак для успішного виходу на них необхідне глибоке розуміння локальних особливостей.
Його колега та співзасновник компанії Богдан Несвіт додає, що "Elefantec Global забезпечує фаховість у створенні контенту для місцевої аудиторії, тоді як Holywater відповідає за технологічну платформу й дистрибуцію".
У межах нового партнерства планується випустити до 70 вертикальних серіалів у 2025–2026 роках, із середнім бюджетом $80 000–$140 000 на серіал. Ринок вертикального відео для іспаномовної аудиторії оцінюють у $2 млрд на рік, потенційна аудиторія сягає 290 млн користувачів.
Holywater очікує залучити близько 10 млн активних користувачів щомісяця, що становить приблизно 5% від усього ринку.
Про компанію Holywater
Holywater — українська медіатехнічна компанія, заснована у 2020 році в Києві Богданом Несвітом та Анатолієм Кас’яновим. Спочатку компанія розробляла мобільні додатки, зокрема Artwall, який приносив $100 000 щомісяця, але у 2022 році продала портфоліо додатків і змістила фокус на контентну екосистему.
У 2025 році Holywater запустила платформи My Muse для генерації серіалів на базі штучного інтелекту та My Drama для стрімінгу вертикальних відеосеріалів. Компанія співпрацює з видавництвом Vivat у проєкті "ПИШИ" для адаптації книг у цифрові формати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе