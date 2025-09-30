Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії

Про це пише Forbes.

Співзасновник Holywater Анатолій Кас’янов зазначає, що іспаномовні країни, зокрема США та Латинська Америка, є одними з найбільших ринків споживання контенту, однак для успішного виходу на них необхідне глибоке розуміння локальних особливостей.

Його колега та співзасновник компанії Богдан Несвіт додає, що "Elefantec Global забезпечує фаховість у створенні контенту для місцевої аудиторії, тоді як Holywater відповідає за технологічну платформу й дистрибуцію".

У межах нового партнерства планується випустити до 70 вертикальних серіалів у 2025–2026 роках, із середнім бюджетом $80 000–$140 000 на серіал. Ринок вертикального відео для іспаномовної аудиторії оцінюють у $2 млрд на рік, потенційна аудиторія сягає 290 млн користувачів.

Holywater очікує залучити близько 10 млн активних користувачів щомісяця, що становить приблизно 5% від усього ринку.

Про компанію Holywater

Holywater — українська медіатехнічна компанія, заснована у 2020 році в Києві Богданом Несвітом та Анатолієм Кас’яновим. Спочатку компанія розробляла мобільні додатки, зокрема Artwall, який приносив $100 000 щомісяця, але у 2022 році продала портфоліо додатків і змістила фокус на контентну екосистему.

У 2025 році Holywater запустила платформи My Muse для генерації серіалів на базі штучного інтелекту та My Drama для стрімінгу вертикальних відеосеріалів. Компанія співпрацює з видавництвом Vivat у проєкті "ПИШИ" для адаптації книг у цифрові формати.